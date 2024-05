Prinzessin Kate: Das erste Lebenszeichen seit Wochen

Im März 2023 gründete Prinzessin Kate (42) eine Taskforce für Firmen, um die Unternehmenswelt zu inspirieren, Maßnahmen zur Verbesserung der frühen Kindheit zu ergreifen. In Kooperation mit großen Firmen wie IKEA UK und der LEGO Group hat die Prinzessin infolgedessen im letzten Jahr so versucht herauszufinden, wie Unternehmen jungen Familien bestmöglich unter die Arme greifen können.

Ende März teilte die Prinzessin von Wales dann allerdings in einer bewegenden Rede der Welt mit, dass nach einer Operation im Bauchraum Anfang des Jahres bei ihr Krebs entdeckt worden sei. "Wir hoffen, dass Sie verstehen, dass wir als Familie jetzt etwas Zeit, Raum und Privatsphäre brauchen, während ich meine Behandlung abschließe", erklärte Kate und teilte im nächsten Schritt mit, dass sie sich vorerst von all ihren Projekten und royalen Pflichten zurückziehen würde. "Meine Arbeit hat mir immer große Freude bereitet und ich freue mich darauf, zurück zu sein, wenn ich dazu in der Lage bin, aber im Moment muss ich mich darauf konzentrieren, mich vollständig zu erholen."

Vor wenigen Tagen hat Kates Taskforce dann ihren Jahresbericht veröffentlicht. In diesem wird argumentiert, dass Investitionen in die frühe Kindheit jedes Jahr mehr als 45,5 Milliarden Pfund für die Volkswirtschaft generieren könnten.