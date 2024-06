Prinzessin Kate: "Es tut mir sehr leid" Warum sie sich jetzt entschuldigt!

In einem Brief entschuldigte die Frau von Kronprinz William (41) sich zuvor offiziell bei der irischen Garde und teilte ihr Bedauern darüber, nicht an den Festlichkeiten teilnehmen zu können. "Es bleibt eine große Ehre, Ihr Oberst zu sein, und es tut mir sehr leid, dass ich bei der diesjährigen Colonel's Review nicht den Gruß entgegennehmen kann", schrieb sie in dem Brief. "Bitte richten Sie meine Entschuldigung an das gesamte Regiment, ich hoffe jedoch, dass ich Sie alle bald wieder vertreten kann."

Bei der Neuverteilung einiger Militärtitel hatte König Charles III. (75) seiner Schwiegertochter 2022 den Ehrentitel "Oberst der irischen Garde", welcher zuvor ihrem Gatten Prinz William gehörte, zugeteilt. Seitdem präsentierte Kate sich bereits stolz zu mehreren Anlassen in ihrer neuen Position, wie zum Beispiel bei einer simulierten Rettung eines Schussverletzten.