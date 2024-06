Prinzessin Kate: Krebstherapie in Texas? Jetzt äußert sich der Palast

Unterzieht sich Prinzessin Kate (42) einer Chemotherapie in Texas? Im März dieses Jahres machte die Frau von Prinz William (41) ihre Krebserkrankung öffentlich. In einer emotionalen Videobotschaft an ihre Fans verkündete Kate außerdem, sich von nun an aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen und sich auf ihre Genesung zu konzentrieren.