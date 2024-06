Prinzessin Kate: Das geheime Leben ihrer Großmutter

"Ihr geht es besser, danke", enthüllte William sichtlich erfreut über die Frage zu Kates Wohlempfinden und erklärte: "Sie wäre heute gerne hier gewesen."

Der Prinz verriet weiterhin, dass er mit Frauen gesprochen habe, die zusammen mit Kates Großmutter Valerie Middleton als Codeknackerinnen in Bletchley Park arbeiteten: "Ich habe alle daran erinnert, wie ihre Großmutter in Bletchley gedient hat, also hatte sie mit einigen der Damen hier einiges gemeinsam."

Valerie und ihre Zwillingsschwester Mary arbeiteten in Hütte 16 in Bletchley Park, jetzt mitten in Milton Keynes, und waren ein Teil des Teams von Crack-Codeknackern, die die Geheimnisse der deutschen Enigma-Maschine entschlüsselten – und so letztendlich dazu beitrugen, den Krieg für Großbritannien zu gewinnen. Bis zu ihrem Tod hätte Kates Großmutter hierüber jedoch "kein Wort verloren" und so zu Lebenszeiten nie ihre verdiente Anerkennung erhalten. "Catherine erfuhr es erst am Ende ihres Lebens", erklärte der 41-Jährige abschließend.

Seitdem tat die 42-Jährige jedoch so einiges, um an die guten Taten ihrer Großmutter zu erinnern. In einem Vorwort für "The GCHQ Puzzle Book" würdigte die Prinzessin 2016 so zum Beispiel ihre verstorbene Großmutter und erklärte, wie stolz sie auf das sei, was sie erreicht habe: "Sie sprachen selten über ihren Kriegsdienst, aber wir wissen jetzt, wie wichtig die Männer und Frauen von Bletchley Park waren, als sie einige der schwierigsten Probleme des Landes anpackten."

