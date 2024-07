Prinzessin Kate: Private Einblicke! Mit diesem Foto überrascht sie alle

Die Krebsdiagnose von Prinzessin Kate (42) war ein großer Schock für sie, ihre Familie und Royal-Fans aus aller Welt. Lange hatte man die Ehefrau von Prinz William (42) nicht in der Öffentlichkeit gesehen. Umso schöner war es, sie freudestrahlend beim Tennisturnier in Wimbledon zu erblicken. Gut gelaunt verfolgte sie das Spiel, lachte immer wieder herzlich und durfte am Ende sogar die Trophäen überreichen. Für ihre Anhänger dürfte es ein ganz besonderer Moment gewesen sein, sie endlich wieder bei einem öffentlichen Auftritt zu sehen. Und nun folgt schon die nächste Überraschung ...