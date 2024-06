Prinzessin Kate: Steht bereits ihr nächster öffentlicher Auftritt fest?

Am vergangenen Samstag, 15. Juni, nahm Prinzessin Kate (42) an der Militärparade "Trooping the Colour" zu Ehren von König Charles III. (75) teil und zeigte sich hiermit zum ersten Mal seit ihrer Krebsdiagnose in der Öffentlichkeit.

Ihr erscheinen bei dem Event machte die Prinzessin am Abend vorher auf ihrem und Prinz Williams (41) gemeinsamen Instagram-Account bekannt. "Ich freue mich darauf, an diesem Wochenende mit meiner Familie an der Königsgeburtstagsparade teilzunehmen", erklärte die 42-Jährige. Weiterhin enthüllte Kate in dem Beitrag, dass sie "hoffe, im Laufe des Sommers an einigen öffentlichen Auftritten teilnehmen zu können."