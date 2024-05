Prinzessin Kate: Überraschendes Statement! Sie ist begeistert

Prinzessin Kate hat ein großes Herzensprojekt: das Royal Foundation Centre for Early Childhood. Die Stiftung fokussiert sich auf die frühe Kindheit und welchen Einfluss sie auf das spätere Leben und Wohlbefinden von Menschen hat. Wie nun die Stiftung in einem Bericht bekannt gegeben hat, könnte die bessere Förderung von Kindern in den ersten fünf Lebensjahren nicht nur ihr späteres Leben verbessern, sondern auch einen Mehrwert von mindestens 45,5 Milliarden Pfund für die Volkswirtschaft von Großbritannien bedeuten.

Und diese Neuigkeiten sind auch Prinzessin Kate nicht entgangen. Christian Guy, der Geschäftsführer des Royal Foundation Centre for Early Childhood, plaudert nämlich nun gegenüber dem Magazin "hello!" aus: "Nachdem ich die Prinzessin darüber informiert habe, weiß ich, dass sie den Mitgliedern der Taskforce, die in der Vergangenheit so fantastische Fortschritte bei dieser Arbeit gemacht haben, enorm dankbar ist." Denn die frühkindliche Förderung sowie die Unterstützung der Eltern ist Prinzessin Kate ein großes Anliegen.

Und deshalb ist die Stiftung in den vergangenen Jahren auf acht Unternehmen gewachsen, die sich für das soziale Anliegen des Royals einsetzen - mit Erfolg! Christian Guy verrät: "Sie ist davon begeistert. Bei Shaping Us ging es um Bewusstsein, aber für sie ist auch das Handeln so wichtig, also ist es wichtig, dass acht der bedeutendsten Unternehmen in Großbritannien an die Öffentlichkeit treten und ihre Argumente gegenüber ihren Führungskollegen vertreten."