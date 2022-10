Prinzessin Kate & Prinz William nach Charles' Krankheitsschock: Sie übernehmen den Thron

Die Befürchtung, dass Charles sich der Krone als nicht würdig erweisen könnte, gab es bereits zu Lebzeiten von Queen Elizabeth († 96): Zu unwirsch sein Wesen, zu weltfremd seine Visionen, zu gering sein Rückhalt in der Bevölkerung. Und dann seine Krankheit: Er leidet an einer Herzschwäche.

Tatsächlich sollte sich diese Befürchtung schon in den allerersten Tagen der Regentschaft von Charles bewahrheiten: Statt sich zusammenzureißen, pöbelte er Bedienstete an, weil ein Füller kleckste. Statt die Feierlichkeiten zu seiner Krönung mit dem traditionellen Hofprotokoll abzustimmen, legte er eigenwillig Pläne vor. Und er brachte die ganze Bevölkerung gegen sich auf, indem er altgediente und treue Mitarbeiter des Buckingham-Palastes grundlos vor die Tür setzte.

Das alles fällt Charles jetzt auf die Füße – und bereitet den Boden für Kate und William. Die beiden sind, ganz anders als Charles und seine Camilla (75), beim Volk über die Maßen beliebt. Sie sind nahbar, bodenständig, verkörpern den Glanz der modernen Monarchie. Kate und Williams Beliebtheit hat natürlich auch mit Prinzessin Diana († 36) zu tun. Sie hat William in einem ganz anderen Geist erzogen als jemals am Hof üblich. Hat aus ihm einen Menschen gemacht, der sich nicht hinter Palastmauern versteckt, sondern auf die Menschen zugeht, ihnen zuhört und Anteil nimmt. Eine Fähigkeit, die auch Kate mitbringt und wiederum an ihre eigenen Kinder George (9), Charlotte (7) und Louis (4) weitergibt.

Höchstens sieben Jahre soll Charles im Amt bleiben. Doch falls seine Unart überhandnehmen oder seine Gesundheit nachlassen sollte, wird der Wechsel vorgezogen. So lautet nun der Plan. Und so kommt es am Hof zu dieser paradoxen Situation: Während die Krönung von Charles noch gar nicht vollzogen ist, wird insgeheim schon an Plänen für die Krönung von William gearbeitet.