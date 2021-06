Prinzessin Madeleine: Sie steht vor den Scherben ihres Glücks

Das die Schweden ihre Königshaus verehren, ist definitiv nichts Neues. Um so mehr ist es für sie jedoch unverständlich, dass sich Prinzessin Madeleine in den letzten Jahren so selten in ihrer Heimat zeigte. Nach ihrer Hochzeit mit Chris O'Neill zog Madeleine um die halbe Welt, war aber in Schweden so gut wie nie zu Besuch. Eine Tatsache, die dem schwedischen Volk so gar nicht passt. So wird eine jetzt veröffentlichte Umfrage des schwedischen Blattes "Svensk Damtidning" Madeleine in ihrer Wahlheimat Florida sicherlich die Tränen in die Augen schießen lassen...