Prinzessin Victoria: Wandel im Königshaus! Sie wird jetzt Königin

Ein Grund dafür ist sicher der 75. Geburtstag des Königs am 30. April. Man hört, dass der Monarch mit zunehmendem Alter gern mehr Zeit mit Ehefrau Silvia (77) verbringen würde. Und da ist die Frage, ob das Königsein auf Lebenszeit – wie es in Schweden gilt – eigentlich noch zeitgemäß ist. In anderen Ländern geben die Älteren das Zepter auch mit "warmer Hand" weiter, wie man so schön sagt. Das ist zum Beispiel in den Niederlanden Tradition. Auch in Spanien und Belgien überließen die Älteren den Jüngeren bereits das Feld. Nun soll auch Carl Gustaf den Rückzug wagen. Und er kann sich keine bessere Nachfolgerin wünschen. Auch Königin Silvia schwärmt von Victoria: "Sie wird eine sehr gute Königin. Sie ist aufmerksam, interessiert, macht sich Gedanken. Das ist das Wichtigste, dass man sich kümmert, dass man versucht zu helfen."

Auch das Volk liebt die Thronfolgerin, ihr strahlendes Lachen, ihren Charme, ihre Herzlichkeit. Mit Victoria kommt seit 1720 das Zepter wieder in Frauenhand. Sobald sie Königin ist, wird Papa Daniel (47) mehr für die Kinder Estelle (9) und Oscar (5) da sein. Aber er unterstützt auch seine Frau bei ihren Aufgaben.

Jetzt laufen die Gespräche zwischen König und Kronprinzessin, wann der Wechsel vonstattengehen soll. Und das ganze Land freut sich auf Königin Victoria I.