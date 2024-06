Prinzessin Madeleine & Chris O'Neill: Am seidenen Faden! Hält ihre Ehe das aus?

Dass der Umzug wieder und wieder verschoben wurde, lag an Chris. Er wollte nicht in die Heimat seiner Frau kommen, er will mit dem Königshaus generell so wenig wie möglich zu tun haben. Das war schon immer so. Bei der Hochzeit hat er deswegen auch keinen Prinzentitel angenommen. Doch offenbar hat sich Madeleine nun durchgesetzt.

Ihre Villa in Pinecrest im Sonnenstaat Florida ist verkauft (für knapp sieben Millionen Dollar), die Koffer sind gepackt, bald geht es los. Sie freut sich sehr, endlich wieder bei ihrer Familie zu sein. Und Chris? Er hat vermutlich eingesehen, dass es das Beste ist, wenn er sich dem Willen seiner Frau beugt. Und so hat er auch schon seine Firma in Schweden angemeldet. Es gibt kein Zurück mehr. Ein neues Heim ist gefunden: Die feine Villa Loviseberg auf dem Gelände von Schloss Ulriksdal in der Nähe von Stockholm soll es sein. Eine viktorianische Villa von 1860 mit 395 Quadratmetern Wohnfläche, zwölf Zimmern, Stallungen, Tennisplatz, Gästehaus und einem 1,2 Hektar großen Garten. Doch kann ihre Ehe den Umzug überhaupt verkraften? Kann Madeleine in Schweden glücklich sein, wenn sie weiß, dass Chris nur ihr zuliebe zugestimmt hat? Und kann Chris sich mit dem Leben in dem stillen, weiten Land anfreunden?