Prinzessin Madeleine & Chris O’Neill: Ehe-Zoff! Wie lange geht das noch gut?

Sie sind zurück in Schweden. Madeleine (42), Ehemann Chris O’Neill (50) und die drei Kinder beginnen in diesen Tagen ihr neues Leben in der alten Heimat der Prinzessin. Doch schon jetzt droht das lang ersehnte Glück wieder zu zerbrechen. Denn Chris kann sich mit dem Leben in Schweden einfach nicht anfreunden. Die Folge: immer wieder Streit. Und nun die große Frage: Kommt es gar zur Scheidung? Und was steht im Ehevertrag?