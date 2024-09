Prinzessin Märtha Louise: Böses Erwachen nach der Traumhochzeit mit Schamane Durek

Die Beziehung von Märtha und ihrem selbsternannten Schamanen wurde in den letzten Jahren immer wieder belächelt. Viele nehmen das Paar nicht ernst oder vermuten, dass Durek keine guten Absichten hat. Eigentlich sollte man meinen, dass die Kritiker spätestens nach der Hochzeit gemerkt haben sollten, dass die beiden sich wirklich lieben. Doch auf Märthas Instagram-Kanal häufen sich seit Samstag die gemeinen Kommentare:

"Und jetzt beginnt der Spaß, während sich herausstellt, dass er eine große rote Flagge ist."

"Mal sehen, wie lange es hält."

"Ich bete für diese wunderschöne Frau, weil dieser Mann nicht der ist, der er zu sein scheint."

"Hoffentlich hat sie einen Ehevertrag abgeschlossen!"

"Ich war vor ein paar Wochen in Norwegen. Die Leute sagten, sie heiratet einen Betrüger. Schade."

Auch nach der Hochzeit haben Royal-Fans aus aller Welt einfach kein Vertrauen in Durek. Sie sind der festen Überzeugung, dass er ein falsches Spiel spielt und Märtha nur benutzt. Doch auch die Prinzessin scheint bei ihrem Volk nicht mehr so beliebt zu sein und wird dafür kritisiert, aus ihrer Trauung ein großes Spektakel gemacht zu haben.

Man könnte fast meinen, dass Märtha und Durek es auch nach so vielen gemeinsamen Jahren einfach niemandem recht machen können. Egal, was sie tun ... an ihrer Liebe wird immer noch gezweifelt. Bleibt zu hoffen, dass sie sich von der Kritik nicht zu sehr beirren lassen ...