Prinzessin Märtha Louise: Jetzt ist Schamane Durek zu weit gegangen!

Im Video geht es tatsächlich um Exorzismus: Eltern sollen bei ihren Kindern böse Geister austreiben. Damit ist der selbst ernannte Schamane, der im Sommer ins norwegische Königshaus einheiraten will, eindeutig zu weit gegangen. Und Märtha muss um ihre Trauung zittern. Denn jetzt hört man aus Palastkreisen, dass König Harald (86) und Königin Sonja (86) keine Wahl mehr haben: Sie müssen ein Verbot der Trauung aussprechen. Sonst wankt Norwegens Monarchie. Wen hat sich Märtha Louise da nur ausgesucht?

In dem Skandalvideo behauptet der Schamane, dass Geistwesen von schreienden und scheinbar grundlos aggressiven Kindern Besitz ergriffen haben können. Eltern sollen dem Kind dann in die Augen sehen und sagen: "Du hast hier keine Macht. Du bist ein schwaches Wesen…" Wie bitte? Wie soll ein Kind das verstehen? Was tut man dem Kind damit an? Der norwegische Staatssekretär Ole Henrik Krat Bjørkholt vom Ministerium für Gesundheit und Pflege bezeichnete Durek Verrett bereits als "sowohl skrupellos als auch gefährlich". Wie muss es nur Harald und Sonja dabei gehen?

Seit Jahrzehnten sind beide Sinnbild für eine ehrwürdige Monarchie. Und nun ist ihr künftiger Schwiegersohn drauf und dran, ihr Lebenswerk zu zerstören. Doch Märtha trägt die rosarote Brille der Liebe und will ihrem Durek am 31. August im historischen Hotel Union mit spektakulärem Blick auf Berge und Fjorde ewige Treue schwören. Doch wenn es nach ihren Eltern geht, wird alles abgesagt. Um zu retten, was zu retten ist.