Prinzessin Victoria: Aus Liebe will sie auf den Thron verzichten

Wie nun "Neue Post" berichtet, soll Victoria hinter den Palastmauern erst kürzlich einen intensiven Austausch mit ihrer ältesten Tochter Estelle zum Thema Monarchie gehabt haben. So soll sie der jungen Prinzessin ein ganz besonderes Versprechen gegeben haben, in der es um die Zukunft der Krone geht. "Wenn du eines Tages zu mir kommst und mir sagst: 'Ich bin jetzt bereit für den Thron' , dann – werde ich als Königin abdanken und dir den Thron übergeben", soll Victoria ihrer Tochter in ihren privaten Palastgemächern offenbart haben. Wow! Ehrliche Worte, die einen ganz neuen Blick auf das schwedische Königshaus werfen. Wie wohl die Zukunft der jungen Estelle aussehen wird? Und ob sich Victoria an ihr Versprechen halten wird? Wir können definitiv gespannt sei...