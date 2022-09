Prinzessin Victoria: Die Geliebte ihres Mann packt aus!

Als Daniel Westling noch als Fitnesstrainer in Stockholm arbeitete, flogen ihm die Herzen der Frauen nur so zu. Eine davon war das Model Maria Ekmann. Mit ihr schmiedete der spätere Prinz sogar Zukunftspläne. Doch nach nur wenigen Monaten erlosch ihre stürmische Liebe. Stattdessen verliebte sich Daniel in Kronprinzessin Victoria - der Rest ist Geschichte. Doch nun taucht die Ex plötzlich wieder auf...