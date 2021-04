Prinzessin Victoria: Ehe-Drama! Prinz Daniel wurde in einem Club erwischt

Der brave Ehemann der Thronfolgerin soll regelmäßig an heimlichen Herrenabenden teilgenommen haben. Eingeladen von Felix Herngren. Der ist in Schweden ein erfolgreicher Komiker. Damit das auch so bleibt, veranstaltet er luxuriöse Essen für wichtige Persönlichkeiten der schwedischen Unterhaltungsindustrie. Bis tief in die Nacht wird gefeiert. Geschlemmt wird stets teuer und üppig; so stehen regelmäßig Kaviar, Hummer und Schampus auf der Karte, weiß die schwedische Zeitschrift "Svensk Damtidning". Und das bringt Victoria auf die Palme, denn diese Partynächte für ausschließlich männliche Gäste fanden stets im Stockholmer Operakällaren statt. Dieses exklusive Restaurant geriet erst im Herbst vergangenen Jahres in die Schlagzeilen. Chefkoch Stefano Catenacci, der unter anderem für Victorias Hochzeitsmenü zuständig war, soll jahrelang junge Frauen, die in der Küche des Opernkellers arbeiteten, sexuell belästigt haben. Catenacci wurde vom Hof verbannt und zur unerwünschten Person erklärt. Verlor seine Position als Küchenchef und auch als Hofkoch. Für die auf ihren guten Ruf bedachte Victoria versteht es sich von selbst, dass der Umgang mit dem Koch ein Tabu ist. Sie will keine Spaßbremse sein, aber dass Daniel bei diesem Mann feiert, macht sie fassungslos. Das kommt einem Verrat an ihren moralischen Werten gleich. Schlimm genug, dass ihr Vater vor zehn Jahren mit seinen "Ausflügen" ins Rotlichtmilieu und seiner Nähe zu Sängerin Camilla Henemark (56) die ganze Familie beschämte. Dass nun auch ihr eigener Ehemann Daniel bei Herrenabenden ertappt wurde, ist für sie nicht zu entschuldigen.

Dunkle Gewitterwolken hängen über Schloss Haga. Und die Schweden fragen sich besorgt, ob Victoria um ihre Ehe bangen muss. Fühlt sich Daniel vernachlässigt, weil seine Frau vor lauter Pflichtbewusstsein derzeit nur ihre Arbeit für die Krone im Kopf hat? Allein, dass ihr Privatleben öffentlich infrage gestellt wird, ist der Kronprinzessin zuwider. Eine baldige Aussprache mit ihrem Daniel wäre jetzt das Beste!