Prinzessin Victoria: Große Sorge um ihre Familie!

Flammen fressen sich unerbittlich durch Bäume und Äste. Beißender Rauch treibt einem die Tränen in die Augen. Unerträgliche Hitze, Ruß und Qualm. Prinzessin Victoria (41) ist entsetzt: In Schweden brennen über 50 Wälder! Jetzt hat die Thronfolgerin nicht nur Angst um das Volk, sie bangt auch um ihre Liebsten! Denn nicht einmal ihr Zuhause, Schloss Haga, blieb verschont!

Prinzessin Victoria: Traurige Neuigkeiten!

Bei der Feier zu ihrem 41. Geburtstag auf dem -Schloss Solliden erhielt sie die Schreckensnachricht: Es brennt auf Haga! Eine rund 1 000 Quadratmeter große Rasenfläche stand in Flammen! Dann ein Busch, ein Strauch. Plötzlich brannte es überall. Die Feuerwehr kam sofort. Und endlich hieß es: alles unter Kontrolle! Für das Schloss war es Rettung in letzter Minute. Die Flammen kamen gefährlich nah! Victorias Familie war zum Glück bei ihr auf Solliden: Estelle (6), Oscar (2) und Gatte Daniel (44). Doch die Angst bleibt. In der Dürre genügt der kleinste Funke. „Es ist so trocken, es brennt nur noch“, klagt Daniel.

Inzwischen wurde sogar um Hilfe aus Deutschland gebeten: Zahlreiche unserer Löschfahrzeuge sind nun dort im Einsatz. Dennoch wünscht sich Victoria jetzt nur noch eines: ganz viel Regen!