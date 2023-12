Prinzessin Victoria: Gute Miene zum bösen Spiel! Sie wurde bitter enttäuscht

Dabei könnte die Kronprinzessin nach dem Sexskandal um ihren Vater Carl Gustaf in den vergangenen Wochen jede Unterstützung gebrauchen. Ganz besonders die ihrer Schwester Madeleine. Doch bei den Festlichkeiten am 10. Dezember fehlte jede Spur der jüngeren Prinzessin.

Schon wieder schwänzte Madeleine ein wichtiges Event, blieb mit ihrem Mann Chris O‘Neill und den drei Kindern in den USA.

Ein absolutes No Go, findet auch Adelsexperte Johan T. Lindwall. "Wir haben akzeptiert, dass Chris O'Neill nicht anwesend sein wird", so Lindwall. Dass aber auch Madeleine mit Abwesenheit glänze, damit sei "die Grenze erreicht." Seiner Meinung nach hätte sie ohne Probleme "den Nobelpreis besuchen und wieder in die USA zurückkehren können." Eine Geste, über die sich sicher auch Victoria gefreut hätte – und die in der aktuellen schwierigen Situation wie Balsam für ihre Seele gewesen wäre.

