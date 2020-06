Prinzessin Victoria: Hurra, das 3. Baby!

Victorias Gefühle für ihn wurden trotz aller Kritik jeden Tag stärker. Eine Liebe gegen alle Widerstände. Am Ende war es wie im Märchen: Die strahlend schöne Prinzessin stand mit ihrem Liebsten vor dem Traualtar – und das ganze Land jubelte. "Ihr habt mir meinen Prinzen geschenkt", bedankte sich Victoria gerührt beim Volk – und alle waren ergriffen. So viel Romantik, so viele Tränen des Glücks. Erinnerungen, die am zehnten Hochzeitstag wieder aufkeimen.

Übrigens: Prinz Daniel wurde am 15. September 1973 in Örebro geboren, genau am Krönungstag von König Carl Gustaf. Wenn das mal kein Zeichen war ...

Und heute schwelgt Victoria im Mutterglück. Da König Carl Gustaf das royale Zepter noch lange nicht abgibt, hat sie zu Hause auf Schloss Haga in Stockholm genug Zeit für ihre Familie. Dort spielt sie mal mit Oscar Fangen. Oder hilft Estelle beim Skateboard-Fahren. "Mama zu werden, war für mich das größte Geschenk", sagte Victoria einmal. Und Platz ist bei 44 Zimmern ja auch genug. Für ein Kind, für zwei – und eben auch für drei.