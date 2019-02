Wow! Was für ein HAMMER-Auftritt! In diesem Look zieht Prinzessin Victoria definitiv alle Blicke auf sich!

Victoria hat die Stilsicherheit im Blut! Doch damit nicht genug! Bei einem ihrer jüngsten Auftritte beweist Victoria jetzt, dass man auch in einem Style von der "Stange" absolut FABELHAFT aussehen kann.

Klau den Look von Herzogin Kate!

Prinzessin Victoria: Mit H&M über den Red Carpet!

Das Prinzessin Victoria das richtige -Gespür besitzt, ist definitiv nichts Neues. Ob festliche Abendrobe, oder legeres Daily-Outfit: Die Prinzessin findet für jeden Anlass den passenden Style. Aber nicht nur in modischer Hinsicht ist Victoria für viele Royalisten ein absolutes Fashion-Vorbild, auch in Sachen Preis sind Victorias Looks oft unschlagbar. So auch jetzt! Zu einer Gala erschien die schöne Schwedin nämlich nun in einer weit geschnittenen Marlene-Hose und Pailletten-Bomberjacke. Ein absoluter Traum-Look! Doch das ist noch nicht alles! Das funkelnde Jäckchen stammt aus der Kollektion des schwedischen Modelabels und kann im Sale für knapp 173 Euro erworben werden! Im Vergleich zu anderen Pieces der royalen Garderobe ein absolutes Schnäppchen!

Prinzessin Victoria ist in prominenter Gesellschaft!

Wer jetzt jedoch denkt, dass Prinzessin Victoria die einzige Prinzessin ist, die mal ein Kleidungsstück von der Stange trägt, liegt definitiv falsch. Auch schon royale Ladys wie , oder Meghan zeigten sich in Looks von Zara und Co. Königlich muss somit nicht immer teuer sein. Mal sehen, mit welchen Schnäppchen-Outfits und die royalen Damen als nächstes überraschen werden. Wir freuen uns schon jetzt!