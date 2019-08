Es wird Geschichte geschrieben in Schweden, und wieder ist es Kronprinzessin Victoria (42), die hier die Hauptrolle spielt. Bereits 1980 wurde für sie das Thronfolgegesetz geändert: Nicht nur männliche Königskinder dürfen seitdem Kronprinz werden, sondern jeweils das älteste Kind – auch Mädchen. Nun wird sie als schwedische Königin den Thron besteigen. Victorias Vater Carl Gustaf (73) sitzt nun ein halbes Jahrhundert auf dem Thron, er könnte in Zukunft auf Krone und Zepter verzichten und sich lieber um seine Frau Silvia (75) kümmern.

In letzter Zeit sind sich der König und seine Ehefrau nämlich wieder nähergekommen und haben trotz seiner Seitensprung-Skandale gemerkt, dass sie sich immer noch lieben. „Die Königin ist die wichtigste Person in seinem Leben. Er liebt und braucht sie und er tut nichts, ohne zuerst mit ihr zu sprechen“, so Carl Gustafs Biograf Thomas Sjöberg. Wäre jetzt nicht der Punkt, dass die Majestäten gemeinsam beschließen, ihrer Tochter das Feld zu überlassen?

Kronprinzessin Victoria wird Königin

„Sie wird eine sehr gute Königin. Sie ist aufmerksam, interessiert, macht sich Gedanken. Das ist das Wichtigste, dass man sich kümmert, dass man versucht zu helfen“, schwärmt Silvia von der ältesten Tochter. Auch das Volk liebt Victoria: ihre tiefe, warme Stimme, ihr strahlendes Lachen – und vor allem die Herzlichkeit, mit der sie allen Schweden begegnet. Victoria wird Schwung in die gelb-blaue Monarchie bringen. Und der sportliche, unkomplizierte Prinz Daniel (45) wird dabei an ihrer Seite sein.

Auch Carl Gustaf und Silvia haben schon Pläne für die Zukunft. Die beiden wollen endlich mehr Zeit mit ihren Enkelkindern verbringen. „Eine Großmutter zu sein, macht mich so glücklich“, so Silvia. Bald haben sie endlich den Freiraum, tun zu können, was sie wollen, und das am besten zu zweit. Das gemütliche Schloss Soliden auf der Insel Öland wartet schon auf die Majestäten. Während die Hunde durch den Park toben, kann Carl Gustaf endlich wieder seine Spiegelreflexkamera ausprobieren, sein geliebtes Hobby.

Victoria aber wird in Stockholm regieren – als Königin Victoria I. Die Jubelrufe der Schweden werden noch lange zu hören sein.

