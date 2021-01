Prinzessin Victoria: Schlimmes Drama um ihre Tochter Estelle!

Bei Victoria müssten nach solchen Vorwürfen alle Alarmglocken läuten! Denn auch sie litt als Kind sehr unter den royalen Pflichten, die man ihr auferlegte. Sie wurde magersüchtig, floh aus Schweden in die USA. "Kronprinzessin Victoria ist in Behandlung, und der Hof bittet die Medien, sie in Ruhe zu lassen", hieß es am 28. November 1997 in einer offiziellen Pressemitteilung. "Mein Leben wurde damals von anderen, nur nicht von mir bestimmt. Die Kontrolle über das Essen war das Einzige, was mir noch geblieben war. Es war meine Art, mit meiner ständigen Angst umzugehen", erklärte sie später. Wird Estelle das gleiche Schicksal erleiden müssen? Victoria, pass auf sie auf!