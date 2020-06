Prinzessin Victoria und Prinz Daniel: Sensation zum 10. Hochzeitstag

Es war eine der zauberhaftesten Adels-Romanzen der letzten Jahrzehnte – die ganz nebenbei die schwedische Monarchie gerettet zu haben scheint. Am 19. Juni 2010 gaben sich Kronprinzessin Victoria von Schweden und ihr Daniel das Jawort. „Victoria, das Größte überhaupt ist die Liebe. Ich liebe dich so“, erklärte der einstige Fitnesstrainer in einer Rede am Abend des 19. Juni 2010 seiner frisch angetrauten Ehefrau Kronprinzessin Victoria von Schweden und rührte damit nicht nur seine schöne Braut, sondern auch die anwesenden Gäste zu Tränen.

Jetzt feierte das Paar seinen zehnten Hochzeitstag.Aus diesem Anlass veröffentlichte das schwedische Königshaus wunderschöne Fotos der beiden – mit einer klaren Botschaft in Bezug auf Victoria (43): Die Bilder deuten an, dass sie schon ganz bald mit Daniel (46) an ihrer Seite dem schwedischen Volk eine wunderbare Königin sein wird. Und das ist die Sensation: Der große Tag ihrer Krönung rückt näher als gedacht!

Prinzessin Victoria wird eine beliebte Königin

Im Februar wurde in Schweden eine Umfrage zum schwedischen Königshaus durchgeführt. Das Unternehmen Kantar Sifo, das im Bereich Meinungs- und Sozialforschung tätig ist, führte Interviews mit Personen ab 16 Jahren durch. Das Vertrauensbarometer der Medienakademie zeigte, dass 50 Prozent der Befragten auf Victoria und Daniel setzen.

Für die Kronprinzessin ein Beweis dafür, dass sie als äußerst beliebte Monarchin über Schweden regieren wird. Nicht zuletzt dank eines weiteren, wunderbaren Erbes ihres Vaters König Carl Gustaf (74), das sie in ihrer so berührenden Rede aus dem Jahr 2016 ins rechte Licht rückte: „Ich wünschte, dass mehr Menschen deine spielerische Seite und deinen Humor erleben dürften, den wir Geschwister als so wichtige Teile deiner Persönlichkeit erachten!“, sagte sie damals. Das war vor vier Jahren, mittlerweile hat Victoria als Kronprinzessin ihren Vater mehrfach mit Bravour vertreten. So auch während der vergangenen Monate, als sich der König und seine Frau Silvia (76) wegen der Pandemie in freiwillige Quarantäne begaben.