Prinzessin Victoria: Tränen-Drama in Schweden

So niedergeschlagen hat man Prinzessin Victoria selten erlebt. Was ist nur mit der schwedischen Kronprinzessin los?

Normalerweise ist dieser Termin eine liebgewonnene Tradition, die gebührend gefeiert wird: Victorias Namenstag in Schweden! Zahlreiche Gratulanten kommen in den Schloss-Innenhof, die Kapelle spielt, die Kronprinzessin nimmt Geschenke entgegen, schüttelt Hände. Schön zu beobachten, wie viel Freude auch Victorias Ehemann Daniel (46), die Kinder Estelle (8) und Oscar (4) dabei hatten. Dieses Jahr wurde die Zeremonie aus Sicherheitsgründen abgesagt – Corona-Gefahr! Neue Fotos gab es trotzdem, und auf denen wirkte Victoria erschreckend beunruhigt: Statt im großen Rahmen zeigte sich die Schwedin nur im Palast. Daniel wich ihr dabei nicht von der Seite, signalisierte: Ich bin für dich da!

Prinzessin Victoria wirkt deprimiert

Auf Victorias sonst so strahlendem Gesicht ein ernster, sorgenvoller Ausdruck. Hatte sie sogar heimlich geweint? Soll niemand ihre Tränen sehen? Ihre Hände: verkrampft, angespannt. Von Estelle und Oscar keine Spur. Zwei Tage konnte die Kleine nicht zur Schule gehen – ein Schüler war am Virus erkrankt. Estelle,so beruhigte die Schulleitung, sei nicht betroffen. Dennoch: Für Victoria geht Familie über alles. Wie sehr musssie sich um das Wohl ihrer Kinder, um ihren geliebten Daniel sorgen! Erschwerend kommt hinzu, dass ihr Ehemann nierenkrank ist. Besonders für ihn ist es jetzt wichtig, dass er von neuen Leiden verschont bleibt.

Prinzessin Victoria: Große Angst um Prinz Daniel!

Tapfer absolviert Victoria nochTermine, als eine der wenigen überhaupt. Sie bemüht sich, Ruhe auszustrahlen, in einer Zeit, in der sich die Schreckensmeldungen nur so überschlagen. Es ist unklar, wie sich die Lage entwickelt. Von rund 500 Corona-Fällen ist in Schweden die Rede. Wird die Kronprinzessin, wie sie es liebt, öffentlich ihren Geburtstag im feiern können? Wie sehr schränken die Sorgen sie ein? „Ich finde, wir sind eine sehr aktive Familie“, verriet Daniel einmal. „Wir spazieren oft im Wald, wir fahren Ski. Wir leben ein sehr aktives Leben, das ist uns wichtig.“ Ihr unbeschwerter Alltag ist nun überschattet.