Prinzessin Victoria: Traurige Trennung!

Erst vor einigen Wochen erschütterte die Öffentlichkeit die Meldung, dass Prinzessin Madeleine mit ihrer Familie in die USA ziehen wird, um dort in einen neuen Lebensabschnitt zu starten.

Obwohl zum Anfang des Jahres immer wieder darüber berichtet wurde, dass es Madeleine in Erwägung zieht, nach Schweden zurückzukehren, lebt die Prinzessin nun schon seit einigen Wochen in ihrer neuen Wahlheimat Florida - für ihre Schwester alles andere als leicht!

Prinzessin Madeleine: Drama hinter den Palastmauern

Prinzessin Victoria vermisst ihrer Schwester

Trotzdem Prinzessin Madeleine bereits die letzten Jahre mit ihrer Familie in London lebte, scheint Prinzessin Victoria die momentane Entfernung zu ihrer Schwester mehr zu zusetzten, als vermutet. Dies wird vor allem anhand eines der neusten Statements der deutlich. Obwohl sich Victoria vor einigen Tagen in New York befand, reichte die Zeit nicht aus, um ihrer Schwester in Florida einen Besuch abzustatten. Für Victoria alles andere als leicht...

Prinzessin Victoria hätte Madeleine gerne gesehen

Wie Victoria nun gegenüber "expressen" berichtet haben soll, bedauere sie, dass sie ihrer Schwester in Florida nicht besuchen konnte. So verrät sie: "Es wäre mir eine große Freude gewesen, sie und ihre Familie zu treffen, aber vielleicht ein anderes Mal." Ist zu hoffen, dass die beiden Schwestern beim nächsten Treffen mehr Zeit füreinander haben