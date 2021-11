Prinzessin Victoria & Prinz Daniel: Hurra, das 3. Baby!

Und was sie so glücklich macht, glauben einige Schweden laut "Neue Post" schon längst zu wissen: Die Prinzessin soll wieder schwanger sein. Hurra, endlich das dritte Baby! Auch ihr Ehemann Prinz Daniel (48) kann dieses unverhoffte Familienglück kaum fassen. Mit Tochter Estelle (9) und Sohn Oscar (5) schien die royale Familienplanung doch eigentlich abgeschlossen zu sein. Das royale Kleeblatt war perfekt – so schien es von außen betrachtet. Aber sowohl Victoria als auch ihr Mann sind begeisterte Familienmenschen – weit über das normale Maß hinaus. "Ich habe mich lange danach gesehnt, Mutter zu werden", verriet die Kronprinzessin kurz nach der Geburt von Tochter Estelle – und fügte lächelnd hinzu: "Für mich ging ein großer Traum in Erfüllung." Ein Traum, der auch noch nicht zu Ende geträumt ist!

