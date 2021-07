Prinzessin Victoria & Prinz Daniel: Juhuu - Baby Nummer 3

Bald hat Victoria eine Rasselbande, die sie wohl an ihre eigene Kindheit erinnert: Sie ist die Älteste, dann kam ihr Bruder Carl Philip (heute 42), dann ihre Schwester Madeleine (39). Ein Mädchen, ein Junge, ein Mädchen. Das Familienglück ist perfekt!

Und König Carl Gustaf machte bereits deutlich, dass er seiner ältesten Tochter – der späteren Königin Schwedens – zuliebe vorerst nicht daran denke, in den Ruhestand zu gehen. "Ich hoffe, sie kann so lange wie möglich nur Mutter sein und sich um ihre Familie kümmern", so der Monarch.

Wenn die Prinzessin dann doch mal längere Termine für die Krone wahrnehmen oder gar einige Tage verreisen muss, ist ja auch Ehemann Daniel da. Er liebt es, Papa zu sein, und kann deshalb gar nicht genug Zeit mit seinen Kindern verbringen. Und ein drittes Baby macht das Familienglück dann endgültig perfekt.