Prinzessin Victoria & Prinz Daniel: Scheidung? Jetzt schaltet sich der Palast ein

Kriselt es wirklich zwischen Prinzessin Victoria und Prinz Daniel? In den letzten Wochen haben schwedische Medien vermehrt über eine mögliche Scheidung der beiden spekuliert. Das Volk ist bereits in großer Sorge und fragt sich natürlich, was wirklich vorgeht. Um die Sache aufzuklären, hat sich nun sogar der Palast eingeschaltet und ein offizielles Statement abgegeben.