Prinzessin Victoria & Prinz Daniel: Trennung an Weihnachten! Jetzt ist es raus!

Besonders bei Daniel ist die Sorge groß, dass das Virus bei ihm einen schweren Verlauf nehmen könnte: Er hat eine Spenderniere und gilt als Risikopatient. Victorias Sorgen um ihren geliebten Mann – sie müssen sehr groß sein! Was Victoria jetzt braucht: Menschen, die ihr beistehen, sie unterstützen, für sie da sind. Natürlich denkt man da sofort an ihre Schwester Madeleine (39), die gerade mit ihrer Familie in Schweden ist. Durch die Pandemie konnte die Prinzessin lange Zeit nicht aus ihrer Wahlheimat Florida anreisen. Weihnachten 2021 war es endlich soweit: Madeleine kehrte nach Hause zurück.

