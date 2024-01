Prinzessin Victoria: Wird sie schon im Frühling Königin?

Am 30. April feiert Carl Gustaf seinen 78. Geburtstag. Ein Alter, in dem die meisten Menschen längst ihre Rente genießen. In Hofkreisen ist man überzeugt, dass der König privat gern mehr Zeit mit Ehefrau Silvia (80) verbringen würde. Der Monarch hat ja nie einen Hehl aus seiner Amtsmüdigkeit gemacht. "Es ist anstrengend, immer die Führungsfigur für sein Land zu sein", seufzte er öfter. Und es gibt ja Vorbilder: In Spanien hatte es der damalige König Juan Carlos (88) für sich ausgeschlossen – bis er es 2014 doch tat.

Carl Gustaf hat in Victoria eine würdige Nachfolgerin: Von Kindesbeinen an wurde sie auf ihre Aufgaben vorbereitet. Sie ist fleißig, herzlich, charmant. "Ich werde mit Stolz das Amt in die Zukunft führen", sagt sie. Bisher hat sie sich mit großer Liebe ihrer Tochter Estelle (11) und Söhnchen Oscar (7) gewidmet. Sobald sie Königin ist, wird sich Ehemann Prinz Daniel (50) mehr um die Kleinen kümmern. Denn fortan gehört Victoria nicht mehr nur ihrer Familie – sie gehört dann ihrem Königreich und seinen Menschen.

