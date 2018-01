Victoria von Schweden: Wundervolle Baby-Neuigkeiten!

Schon seit einiger Zeit machen immer wieder Gerüchte die Runde, dass Prinzessin Victoria von Schweden und Prinz Daniel Nachwuchs erwarten sollen. Die neusten Nachrichten bestätigen diese Vermutung! Wie jetzt bekannt wurde, soll die Prinzessin bereits schwanger sein und ein Mädchen erwarten. Was ist dran an den Gerüchten?

Immer wieder ist die Rede von einer dritten Schwangerschaft von Prinzessin Victoria. Mit Prinz Daniel hat die schwedische Kronprinzessin bereits zwei Kinder. Tochter Estelle von Schweden und Sohn Oscar Carl Olof komplettierten das Familienglück der schwedischen Thronfolger-Familie. Wie es jetzt heißt, soll Baby Nummer drei bereits unterwegs sein. Das behauptet zumindest die schwedische Schauspielerin Regina Lund. So erzählt sie gegenüber "Hänt extra": "Ich spüre eine Schwangerschaft! Ich sehe Prinzessin Lilian vor mir, wie sie mir ein hellrosa Babykleid zeigt." Die Schauspielerin ist sich ebenfalls sicher, dass Prinzessin Victoria ein Mädchen erwarten soll. Aber was ist dran an dem Gerücht?

Neben den Baby-Neuigkeiten ist Regina Lund ebenfalls davon überzeugt, dass 2018 für Prinzessin Victoria von Schweden ein Glücksjahr werden wird. Sie ist der Meinung, dass ein drittes Baby der Kronprinzessin viel Kraft geben wird. Auch die Ehe mit Prinz Daniel soll weiterhin glücklich verlaufen. In wie weit die Schauspielerin Recht behalten soll, wird das kommende Jahr zeigen. Bestätigt wurden die Schwangerschafts-Gerüchte von Prinzessin Victoria noch nicht. Wir können also gespannt sein!