Priscilla Pointer: Der "Dallas"-Star ist tot

Pointer spielte auch die Mutter von Diane Keaton in "Auf der Suche nach Mr. Goodbar" (1977), die von Sean Penn in "Der Falke und der Schneemann" (1985) und die von Kyle MacLachlan in "Blue Velvet" (1986). Im Fernsehen war sie in den frühen 1980er Jahren Rebecca Barnes Wentworth, die Mutter von Victoria Principal in der CBS-Serie "Dallas".