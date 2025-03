Die Finalisten müssen sich in einem knallharten Spiel beweisen: "Perlentaucher" stellt ihre Ausdauer, Koordination und ihr Wissen unter der thailändischen Sonne auf die Probe. Nach einem Parcours in Taucherausrüstung, bei dem zwei Bälle getragen werden, müssen die Kandidaten eine Quizfrage beantworten – wer richtig liegt, darf näher an eine Markierung treten. Das Ziel: fünf aufblasbare Muschelkissen mit den Bällen bewerfen, die in der Muschel liegen bleiben müssen. Besonders Menowin Fröhlich (37) hat mit seinem bereits verletzten Bein zu kämpfen, zieht das Spiel aber tapfer bis zum Ende durch. Doch es reicht nicht für das große Finale: Für Nikola Glumac (29) und Menowin bedeutete das Spiel das Aus.