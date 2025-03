Kim Virginia & Nikola Glumac: Nach Schwangerschaft – größtes Projekt ever!

Nikola Glumac und Kim Virginia haben keine Lust mehr auf Pendelei und wollen jetzt ihren Lebensmittelpunkt endgültig an einen gemeinsamen Ort verlagern. "Hätte ja auf lange Sicht keinen Sinn gemacht, Frankfurt, Dubai", erklärt Kim. Doch mit der Vorfreude kommt auch große Verantwortung: "Wir ziehen zusammen und es wird aufregend. Was wir uns da für ein Riesen-Projekt an den Ar*** gehangen haben, werden wir euch zeigen." Wird es am Ende vielleicht sogar gar kein Liebesnest in Dubai werden? Kim teasert an: "Wo wir hinziehen werden, werdet ihr auch noch sehen, das verraten wir jetzt noch nicht."

Bleibt also abzuwarten, an welchen Ort es das Reality-TV-Paar am Ende verschlägt. Ein weiteres Indiz, dass es sich dabei nicht um Dubai handeln könnte, ist Kims Verkündung, dass ihre Weltreise, die sie wegen eines Unfalls in Australien unterbrochen hatten, ebenfalls weitergehen soll. Eins ist klar: Kim und Nikola werden ihre Fans gewiss auf jeden ihrer Schritte in Richtung Traumhaus mitnehmen.