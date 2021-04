Promis unter Palmen: Kate Merlan zerstört Emmy Russ!

„Ich fand Emmy unfassbar schwierig von ihrer Art. Sie ist für mich so ein krasser Fake-Mensch. In jeder Sendung spielt sie eine andere Rolle. Bei 'Beauty and the Nerd' war sie ein aggressiver Schläger. Bei 'Promi Big Brother' hat sie einen auf Erotiknutte gemacht. Und bei 'Promis unter Palmen' war sie das arme, verlassene Mädchen.“

Kate Merlan