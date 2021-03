Queen Elizabeth: Jetzt hat sie Harry endgültig aufgegeben

Nachdem Harry und Meghan mit Oprah darüber sprachen, wie schlimm ihre Zeit im Zeichen der Krone für sie war, überschlugen sich die Ereignisse. So soll auch die Queen tief davon getroffen gewesen sein, dass ihr Enkel in aller Öffentlichkeit so schlecht über die königliche Familie sprach. Für die Königin jetzt auch Grund genug, um nicht weiter als Vermittlerin zwischen Harry und William zu agieren. Während die Monarchin nämlich vor dem Skandalinterview stets darin bestrebt war, dass sich die beiden Brüder verstehen, soll es ihr nach den Worten ihres Enkels egal sein...