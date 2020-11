Queen Elizabeth: Todesfall im Königshaus! Die Königin ist bis ins Mark erschüttert!

Auch an der Queen ging die vergangenen Zeit nicht spurlos vorüber! So machten nicht nur immer wieder Negativ-Schlagzeilen um ihren Enkel Harry die Runde, auch die Isolation, in der sich die Queen auf Grund der aktuellen Situation befindet, soll der Monarchin gewaltig zu setzten! Doch als wenn das alles nicht schon genug wäre, muss die Königin nun auch noch um ihre enge Freundin Lady Moyra Campbell trauern!