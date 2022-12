Rache ist süß: Königin Camilla feiert mit Meghans Erzfeind

Der größte Feind von Harry und Meghan in England war die Presse. Harry selbst bezeichnet sie als "toxisch" und zerstörerisch. Einer der von Anfang an kein gutes Haar an Meghan ließ, war Moderator Piers Morgan. Der beschimpfte die Amerikanerin immer wieder als Narrzistin und als Lügnerin, verlor deswegen sogar seinen Job als Moderator. Freunde werden die beiden in diesem Leben wohl nicht mehr. Aber wozu auch, wenn man doch mit der Königsgemahlin feiern kann?!

Ja genau, ausgerechnet Camilla Parker-Bowles feierte gerade nämlich gemeinsam mit dem Moderator bei einem Weihnachtsessen in London. Auch Camillas Sohn Tom und Schauspielerin Judi Dench, sowie Maggie Smith waren dabei. Und die Truppe schien sichtlich Spaß zu haben. Meghan hingegen wird dieses Treffen wohl gar nicht so witzig finden...

