Prinz William: Zurück zu seiner Ex! Herzogin Kate tobt vor Wut

Am Samstag war Prinz William zu Gast auf der Hochzeit seiner damaligen Freundin Rose Farguhar - ganz ohne seine Liebste! Auf Fotos, die der "Mail Online" vorliegen, ist der 40-Jährige in einem schwarzen Smoking und passender Fliege zu sehen. Glücklich betritt der die St. Mary the Virgin Kirche in Gloucestershire. Ob Herzogin Kate davon wirklich so begeistert ist?