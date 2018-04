Rachel Weisz: Schwanger mit 48 Jahren!

Diese Baby-News ist eine echte Überraschung. In der Vergangenheit wurde immer wieder über eine Ehekrise zwischen Daniel Craig und seiner Frau Rachel Weisz spekuliert. Doch alles heiße Luft! Jetzt überrascht das Paar mit einer ganz anderen Neuigkeit. Die beiden bekommen ein Baby!

Daniel Craig: Spielt er wieder James Bond?

Ein Baby für Daniel Craig und Rachel Weisz

Die 48-Jährige selbst bestätigte die süße News gegenüber der "New York Times". "Daniel und ich sind so glücklich. Wir werden einen kleinen Menschen haben. Wir können es gar nicht mehr erwarten, ihn oder sie kennenzulernen. Es ist alles so geheimnisvoll", schwärmt Rachel Weisz.

Mit dem Baby geht für das Ehepaar ein großer Wunsch in Erfüllung. Wie berichtet wird, sollen sie bereits seit 2012 auf Nachwuchs hoffen. Jetzt hat es endlich geklappt!

Daniel Craig und Rachel Weisz haben Kinder aus früheren Beziehungen

Für Daniel Craig und Rachel Weisz ist es das erste gemeinsame Kind. Rachel hat einen 12-jährigen Sohn mit Produzent Darren Aronofsky und der James Bond-Darsteller hat bereits eine 26 Jahre alte Tochter aus einer früheren Beziehung.