Rafi Rachek: Liebes-Aus mit Sam Dylan?

Rafi Rachek hat via Social Media bekanntgegeben, dass er eine Wohnung sucht. Erst kürzlich ist das TV-Paar eigentlich erst in eine größere Wohnung gezogen - deshalb ist das Wohnungsgesuch verwunderlich. "Dringend Wohnung ab 60qm in Köln (Junkersdorf, Braunsfeld, Marienburg, LindenthaI, EhrenfeId, Bayenthal) gesucht. Bitte meldet euch bei mir", schrieb er bei Instagram.