Ralf Schumacher & Étienne: "Ich war nicht bereit" - Deutliche Worte nach dem Liebes-Outing

Im großen Liebes-Interview mit RTL plaudern Ralf und sein Partner jetzt munter über ihre Beziehung. "Wir sind uns vom Charakter her sehr ähnlich, sehr konservativ, sehr ruhig, sehr angenehm. Wir haben die gleichen Interessen", schwärmt der 49-Jährige. "Ich bin glücklicher als jemals zuvor!"

Auch Étienne ist sehr glücklich, hatte vor dem öffentlichen Outing seines Liebsten allerdings große Sorge. "Ich unterstütze Ralf natürlich, aber das war eine Überraschung und ich hatte ein wenig Angst. Aber jetzt, einige Wochen danach, fühle ich mich ein bisschen besser", gesteht er. Es sei Ralfs Entscheidung gewesen, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Nun steht natürlich auch Étienne im Rampenlicht. Ein Umstand, an den er sich erst gewöhnen musste. "Für mich war das nicht so einfach, weil ich nicht bekannt bin. Ich bin kein Rennfahrer, kein Schauspieler, kein Sänger. Ich war nicht bereit für das", so der 34-Jährige.

Jetzt scheint er allerdings bereit zu sein. Während des Interviews schauen die beiden sich immer wieder verliebt an. "Vielleicht sehen wir viel besser aus, wenn wir verliebt sind. Für mich war Ralf immer attraktiv – auch damals. Aber jetzt ist er ein bisschen attraktiver", kichert Étienne. Man merkt sofort: Hier liegt wirklich Liebe in der Luft! Wie schön ...