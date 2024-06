Ralph Siegel: Privater Rückschlag! Er muss einen hohen Preis zahlen

Gerade hat er die Premiere seines Musicals "Ein bisschen Frieden – Summer of Love" gefeiert. Doch für seinen Traum musste Ralph Siegel einen hohen Preis zahlen. "Es ist finanziell riskant, so viel Geld in Produktionen zu stecken", gibt er zu. Heißt: "Um 2,5 Millionen Euro Verlust auszugleichen", hat er jetzt sein Anwesen in Italien verkauft, das er einst von seinem Vater geerbt hatte.

Schon vor zwei Jahren wollte er seine Mega-Villa in München-Solln für 14 Millionen Euro veräußern, weil er sein Musical "Zeppelin" finanziell nicht mehr stemmen konnte. Ob sich das Risiko für den Erfolg gelohnt hat? "Sehr schwer zu sagen", gesteht er selbst. Übrigens, nicht der einzige Rückschlag für den Komponisten! Gerade kämpft er zum vierten Mal gegen den Krebs: "Ich habe die dritte Chemotherapie hinter mir."