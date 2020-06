Ralph Siegel: Schockierende Enthüllung um den Musikproduzenten

Die Blondine zog zu ihrem ersten Freund, beschreibt das damalige Verhältnis zu ihren Eltern als wenig innig. „Mein Vater ist in der Frühe um drei, vier von der Arbeit gekommen. Meine Mutter ist erst mittags um eins, zwei aufgestanden. Also, wir haben mit unseren Eltern nicht immer so viel Kontakt gehabt“, so die Dreifachmutter.