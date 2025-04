Reality-Comeback nach Liebes-Aus: Serkan Yavuz dreht neue Show – ohne Samira

Die neue Reality-Show "The Power" verspricht Drama, Taktik und jede Menge Nervenkitzel – und Serkan Yavuz ist mittendrin! Joyn hat inzwischen offiziell bestätigt, dass der Ex-"Bachelor in Paradise"-Star Teil des Casts ist. In dem Format kämpfen die Kandidat:innen um Macht, Geld und psychologischen Vorteil. Für Serkan kommt die Show genau zum richtigen Zeitpunkt: Nach dem Trennungsschock scheint er beruflich, einen Neuanfang zu wagen – und das in einem Format, das ihm alles abverlangen dürfte.