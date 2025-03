Samira Yavuz: Trennungs-Statement sorgt für Aufsehen – "Ich hätte am nächsten Tag Brautkleidanprobe gehabt"

Lange hielten sich Samira und Serkan Yavuz mit Details zurück, doch jetzt spricht die Reality-TV-Bekanntheit offen über das plötzliche Ehe-Aus – und ihre Worte haben es in sich. In ihrem Podcast "Badass statt Sad Ass – Trennungstalk mit Samira" spricht sie so ehrlich wie nie zuvor über die Trennung von Serkan. Was viele Fans geahnt hatten, bestätigt sie nun offiziell: Mehrfaches Fremdgehen führte zur endgültigen Trennung.