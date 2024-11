Reality-TV-Star packt aus: Emmy Russ ist seit 3 Jahren vergeben – DAS ist der Mann an ihrer Seite

Gerade durch ihre kürzliche Teilnahme an der Kuppelshow "Are You The One?" wird der 25-Jährigen immer wieder vorgeworfen, Single zu sein. "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass die Leute erfahren, was eigentlich bei mir los ist und dass das nicht so ist", betont Emmy, und kann die Verwirrung um ihren Beziehungsstatus erklären: "Da waren halt einfach nur mal zwei, drei kurze Pausen, bei denen man dann davon hätte ausgehen können, dass ich Single bin."