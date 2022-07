Rebecca Balding: Der Serien-Star ist tot!

Rebecca wird vielen durch ihre zahlreichen Serien-Auftritte bekannt sein. In den 1990er Jahren war sie u.a. in "Eine himmlische Familie", "Beverly Hills, 90210", "Emergency Room" und "Melrose Place" zu sehen. Eine größere Rolle ergatterte die Schauspielerin in der Serie "Soap – Trautes Heim", in der sie 1978 bis 1980 die gemeine Anwältin Carol David verkörperte.