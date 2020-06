Reese Witherspoon: Babyspeck-Probleme

Alle Gelenke fühlen sich wabbelig an und der Kopf ist etwas verwirrt", gesteht Witherspoon und scheint auch nicht zu planen, sich nach der Geburt einer Extrem-Diät zu unterziehen: "Man muss einfach vorsichtig und geduldig mit sich selbst sein und einfach langsam wieder fit werden." Witherspoon brachte am 27. September ihren Sohn zur Welt, den sie zusammen mit Jim Toth, den sie bei ihrer Schauspielagentur kennenlernte, großzieht. Über ihren Sohn hat die "Walk the Line"-Darstellerin nur gutes zu sagen: "Er ist großartig, er ist wunderbar, gesund, glücklich, einfach toll." Zu Weihnachten freue sich die 36-Jährige bereits, mit Tennessee James zusammen ein Lebkuchenhaus zu bauen. In diesem Jahr war Witherspoon in der Krimiromanze "Das gibt Ärger" zu sehen. © WENN